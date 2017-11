Nowy podatek już w przyszłym tygodniu

„Takeaway tax” to nazwa dodatkowej opłata, która niedługo będzie doliczana do każdej sztuki plastikowego opakowania w Wielkiej Brytanii

Podobnie, jak w przypadku obłożenia płatnością reklamówek, ma to zwrócić uwagę na niekorzystny wpływ plastiku na środowisko i zniechęcić do kupowania towaru pakowanego w ten sposób. Będzie to także motywacja dla producentów, aby przestawili się na bardziej ekologiczne metody i zrezygnowali z używania plastiku.

Badania informują, że każdego roku do oceanów wrzuca się kolejne 12 milionów ton odpadów. To tak jakby co minutę podjeżdżała duża ciężarówka i wysypywała zawartość swojego kontenera do wody. Te ilości śmieci stanowią ogromne zagrożenie dla fauny i flory naszej planety. Brytyjczycy dostrzegli ten problem, kiedy na ich talerze zaczęły trafiać ryby „nakarmione” plastikiem. Wtedy właśnie rząd Wielkiej Brytanii postanowił wydac regulację prawną ukracającą proceder.

W następnym tygodniu mieszkańcom Wysp szczegóły nowego podatku przedstawi minister finansów Philip Hammond.