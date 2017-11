PGNiG podpisało historyczny kontrakt na dostawę LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Centrica LNG Company Limited kontrakt średnioterminowy na dostawy LNG z terminalu Sabine Pass w USA, którego operatorem jest Cheniere Energy, poinformował prezes Piotr Woźniak

Podpisaliśmy kontrakt na dostawy gazu LNG, kontrakt tym razem nie spotowy, a średnioterminowy, na lat 5, na dostawy gazu z terminalu Sabine Pass, który jest własnością Cheniere Energy. Naszym partnerem handlowym firma Centrica” - powiedział Woźniak na konferencji prasowej.

PGNiG odbierze 9 dostaw w ciągu 5 lat, ale nie ujawnia wolumenów w ramach kontraktu. LNG będzie dostarczane do terminalu w Świnoujściu.

To jest ważny przełom, bo panowało przekonanie, że podpisanie kontraktu średnioterminowego jest praktycznie niewykonalne. Okazało się wykonalne co, cieszy - powiedział prezes.

Kontrakt został zawarty przez biuro tradingowe PGNiG w Londynie.

Wiceprezes Maciej Woźniak skomentował informację podaną przez Wiadomości TVP o łącznym wolumenie 800 mln m3.

Prawdopodobnie ktoś przemnożył liczbę statków przez standardowy wolumen. To jest wiarygodne wyliczenie - powiedział. Nie potwierdził jednak tej wielkości. Cena jest konkurencyjna, ale nie podajemy szczegółów - dodał Piotr Woźniak.

Centrica plc to międzynarodowa firma energetyczna świadcząca usługi zarówno dla gospodarstw domowych, jak i klientów biznesowych. Poprzez marki o ugruntowanej pozycji, takie jak British Gas, Hive, Direct Energy and Bord Gais Energy, Centrica obsługuje ponad 27 milionów klientów przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryki Północnej. Firma zatrudnia około 12 tys. inżynierów i techników, stale wdraża nowe i innowacyjne produkty oraz usługi. Centrica jest również zaangażowana w globalny handel hurtowy gazem skroplonym poprzez Centrica LNG Company Ltd., podało PGNiG w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)SzSz