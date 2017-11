Tchórzewski: kontrakt na gaz LNG z USA, to przełom

Średnioterminowy kontrakt na dostawy gazu LNG z USA, jaki podpisało PGNiG, to pierwszy kontrakt tego typu, w których zastosowano europejskie warunki cenowe - oświadczył minister energii Krzysztof Tchórzewski

Jak mówił Tchórzewski we wtorek w TVP Info, „to rzeczywiście przełomowy moment. To pierwszy kontrakt podpisany ze Stanami Zjednoczonymi, w którym kontrahent zgodził się na podpisanie umowy na europejskich warunkach cenowych”. Jak dodał, do tej pory to były ceny na bazie rynku amerykańskiego.

Wolumen jest tajemnicą, ale „można myśleć o kwocie bliskiej miliarda m.sześc. - dodał Tchórzewski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że otworzyła się nowa droga dostaw gazu do polskiego gazoportu. Tym bardziej właściwa była decyzja o rozbudowie tego terminala” - mówił minister.

Tchórzewski ocenił, że Polska zbliża się do momentu, w którym będzie swobodnie mogła wybierać dostawcę gazu, którego znaczenie - jak podkreślił - będzie w kraju rosło.

W ramach polityki energetycznej bardziej skłaniamy się w kierunku gazu. Negocjujemy warunki, żeby w Polsce przez 10-15 lat nie zmniejszyło się zużycie węgla, ale wzrastało zużycie energii - mówił minister. Dodał, że w związku z tym „bardziej potrzebne są dostawy różnych surowców energetycznych na godnych warunkach”.

PGNiG ogłosiło we wtorek podpisanie z brytyjską firmą Centrica LNG Company pięcioletniego kontraktu na dostawy LNG z terminala Sabine Pass w Luizjanie. Umowa obejmuje dziewięć transportów skroplonego gazu w latach 2018-2022. Prezes PGNiG Piotr Woźniak zastrzegł, że to „pierwszy z takich kontraktów”.

Pierwszy i dotychczas jedyny transport LNG ze Stanów Zjednoczonych dotarł do terminala w Świnoujściu na początku czerwca 2017 r. PGNiG kupiło surowiec na rynku spot. Spółka zapowiadała jednak podpisanie kontraktu na bardziej regularne dostawy gazu z USA.

Jak podkreśliło we wtorek w komunikacie Ministerstwo Energii, drugim obok LNG elementem polityki dywersyfikacji kierunków i dostawców gazu ziemnego jest gazociąg z Norwegii do Polski - Baltic Pipe. Resort przypomniał, że zakończone w październiku badanie zapotrzebowania rynku na gaz przesyłany tą trasą dało pozytywne wyniki, zakontraktowano przesył ponad 8 mld m sześc. rocznie.

ME podkreśliło jednocześnie, że cena w kontrakcie z Centricą jest rynkowa i konkurencyjna, a prognozy dotyczące wysokich kosztów i braku konkurencyjności amerykańskiego LNG względem gazu rosyjskiego w Europie nie sprawdziły się.

SzSz(PAP)