Bank Pekao liderem: Ważne spotkanie w USA

Bank zakończył wczoraj pierwsze Polskie Forum Inwestycyjne w Nowym Jorku współorganizowane z bankiem J.P. Morgan.

Kurs Pekao wzrósł wczoraj na GPW o blisko 4.1 proc. napędzając wtorkowe wzrosty głównych indeksów przy zdecydowanie największych obrotach (ponad 300 mln złotych) ze wszystkich notowanych spółek oraz jednym z najwyższych obrotów dziennych na akcjach Pekao od czasu ogłoszenia sprzedaży banku konsorcjum PZU i PFR przez UniCredit w grudniu 2016. Od publikacji strategii i wyników kwartalnych na początku listopada, akcje Pekao zwyżkują 4 proc.

W międzyczasie w Nowym Jorku, na Polskim Forum Inwestycyjnym, współorganizowanym przez Pekao i PZU, przedstawiciele wiodących polskich firm spotkali się z szerokim gronem czołowych inwestorów amerykańskich.

Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów. Spotkania pokazały bardzo wysokie zainteresowanie wyjątkowo korzystnymi warunkami gospodarczymi w Polsce, innowacyjnymi modelami biznesowymi i globalnymi aspiracjami polskich firm - komentował prezes Pekao Michał Krupiński i dodaje: Inwestorzy maja bardzo szczegółowe zrozumienie polskich spółek i często są bardzo silnymi partnerami w ich rozwoju.

Jednym z naszych priorytetów jest umocnienie się na pozycji największego banku korporacyjnego w kraju poprzez wspieranie polskich firm w ekspansji międzynarodowej. Zaproszenie polskich przedsiębiorstw na Polskie Forum Inwestycyjne, to jedna z inicjatyw, która przybliża nas do osiągnięcia tego celu - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao. – Nasz bank jest liderem bankowości korporacyjnej w Polsce. Klientem Banku Pekao jest co druga duża polska firma – dodał.

Dzięki wspólnej inicjatywie przedstawiciele polskich przedsiębiorstw spotkają się z amerykańskimi inwestorami podczas Polskiego Forum Inwestycyjnego. To pierwsze tego typu spotkanie. Podczas dwudniowego forum uczestnicy rozmawiają o globalnej sytuacji makroekonomicznej, wzroście polskiej gospodarki i możliwościach inwestycyjnych w Polsce. Zaplanowane są również indywidualne spotkania polskich przedsiębiorców z inwestorami amerykańskimi. Prezes Krupiński tak komentuje sprawę:

Polskie spółki maja już bardzo duże doświadczenie w rozmowach z największymi globalnymi funduszami. Coraz częściej globalne centrum finansów jest włączane w kwartalne kalendarze spotkań prezesów a inwestorzy podkreślają rosnący profesjonalizm zespołów managerskich

Jako największa grupa finansowa w Europie Środkowej i Wschodniej czujemy się odpowiedzialni za rozwój polskich przedsiębiorstw i wspieranie polskiej gospodarki, również w ekspansji zagranicznej - dodaje Krupiński.

Chcemy, aby Polskie Forum Inwestycyjne, było spotkaniem cyklicznym, które znacznie wzmocni relacje biznesowe pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi i atrakcyjność Warszawy jako rynku dla inwestorów z całego świata - dodaje obecny w Nowym Jorku Paweł Surówka, prezes PZU.