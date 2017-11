CI Games zalicza zysk - mimo problemów

W III kwartale Grupa CI Games wypracowała 17,7 mln zł, osiągając 7,4 mln zł zysku EBITDA i 3,8 mln zł zysku netto. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. W trzech kwartałach 2017 r. przychody przekroczyły 90 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 31 mln zł, a zysk netto 5,2 mln zł. Sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior 3 notuje lepsze wyniki od założeń przyjętych po premierze.

W III kwartale CI Games koncentrowało się na działaniach sprzedażowych i promocyjnych Sniper Ghost Warrior 3 oraz pracach optymalizujących i poprawiających rozgrywkę. Efektem tych działań jest dobra sprzedaż gry w kolejnych poziomach cenowych oraz dodruk płyt z konsolową wersją tytułu, wynikający z wyprzedania zapasów. - „Obecnie realizowana sprzedaż Sniper Ghost Warrior 3 jest nieco lepsza od naszych popremierowych założeń. Od naszych partnerów z kluczowych rynków (amerykańskiego i europejskiego) otrzymujemy zamówienia na dodatkowe egzemplarze.” – skomentował Maciej Nowotny, Członek Zarządu CI Games. Jednocześnie w Grupie przeprowadzone zostały działania optymalizujące funkcjonowanie i strukturę firmy. W III kwartale 2017 r. Zarząd zainicjował intensywne działania rekrutacyjne, dzięki którym istotnie wzmocniona i uzupełniona została kadra menadżerska oraz zespół produkcyjny.

- „W III kwartale wypracowaliśmy dodatnie przepływy operacyjne na poziomie 15,6 mln zł. Stabilizacja finansowa umożliwia nam komfortowe prowadzenie nowych projektów, a obecnie zdecydowana większość zespołu pracuje nad grą z kategorii tactical shooter.” – dodał Maciej Nowotny.

CI GAMES to międzynarodowy producent, wydawca i dystrybutor gier wideo. Firma powstała w 2002 roku jako połączenie wydawnictwa i dwóch studiów tworzących gry komputerowe. W listopadzie 2007 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jako pierwsza polska spółka w branży „gier wideo”. Od tego czasu sprzedała swoje gry o wartości ponad pół miliarda złotych. Firma sprzedaje swoje gry na pięciu kontynentach w ponad 160 krajach. Najbardziej znane produkcje CI Games to gry z serii Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen.