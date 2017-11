Rok Android Pay w ofercie Alior Banku

W ciągu 12 miesięcy dostępności usługi zbliżeniowych płatności mobilnych Android Pay w Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe, klienci dodali do niej ponad 55 tysięcy kart. Bank aktywnie zachęca do tej formy płatności kolejne osoby. Do 10 grudnia br. trwa jedna z większych akcji promocyjnych usługi Android Pay w Polsce, czyli TAPnij KASĘ, w której pula nagród wynosi aż pół miliona złotych

Android Pay umożliwia użytkownikom telefonów z systemem Android dokonywanie płatności za pomocą swoich smartfonów, bez konieczności posiadania przy sobie portfela czy karty. Z usługi Android Pay mogą korzystać m.in. klienci Alior Banku, w tym posiadacze kart Kantoru Walutowego, oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Ten łatwy i bezpieczny model płatności jest dostępny dzięki współpracy z firmą Google.

Możliwości oferowane przez Android Pay spotkały się z zainteresowaniem klientów. Ta technologia stanowi zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o wygodę i bezpieczeństwo transakcji – mówi Łukasz Majchrzyk, ekspert ds. marketingu w Alior Banku - Jako innowacyjny bank kładziemy nacisk na to, by oferować klientom jak najwięcej opcji dostępu do bezpiecznych i nowoczesnych metod płatności – dodaje.

Klienci Alior Banku mają wybór pomiędzy szeregiem rozmaitych metod płatności mobilnych: BLIK, Android Pay czy też płatności HCE w aplikacji mobilnej banku.

Do 10 grudnia trwa akcja promująca usługi Android Pay – TAPnij KASĘ. Pula nagród w konkursie to aż pół miliona złotych. Dla wszystkich klientów Alior Banku, którzy do tej pory nie skorzystali z nowej metody płatności, czeka 50 zł na powitanie. Ponadto, w każdym tygodniu dziesięciu najbardziej aktywnych klientów ma szansę na wygranie 1000 zł. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników – w październiku za pomocą tej metody płatności przeprowadzono ponad 180 tysięcy udanych transakcji.

Aby korzystać z usługi Android Pay, wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play. Potrzebny jest telefon z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 KitKat lub wyższej, obsługujący technologię NFC. Płacąc w sklepie stacjonarnym, wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala płatniczego. Z kolei dokonując zakupów w aplikacjach mobilnych, należy wybrać opcję płatności przez Androida Pay. Nie trzeba za każdym razem wpisywać swoich danych i adresu dostawy. System będzie automatycznie korzystał z wcześniej wprowadzonych informacji.

Więcej informacji o usłudze Android Pay oferowanej klientom Alior Banku znajduje się na stronie internetowej Alior Banku, a aplikację Android Pay można pobrać za darmo ze sklepu Google Play.

mw