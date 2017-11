Grecy pokażą nam jak odzyskać reparacje

Jest wola, by doszło do spotkania ws. współpracy parlamentarnej Polski i Grecji ws. reparacji; chcemy wymienić doświadczenia - powiedział Arkadiusz Mularczyk (PiS)

Dodał, że w tym tygodniu będzie rozmawiał na ten temat z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim.

Szczerski poinformował , że jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z władzami Grecji podczas jego ostatniej wizyty w tym kraju była kwestia reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec. Ustalono, że w niedługim czasie możliwa jest współpraca parlamentarna w tym zakresie.

Wiem, że jest wola, by doszło do takiego spotkania na poziomie parlamentarnym, do wymiany informacji, doświadczeń - powiedział w środę Mularczyk,który dodał, że rozmawiał o tym z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Przekazał też, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do ich spotkania w tej sprawie. „Podejmiemy w tym zakresie odpowiednie działania” - zapewnił.