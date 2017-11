Wzrost cen nieruchomości nie będzie niespodzianką

Odsetek Polaków spodziewających się wzrostu cen nieruchomości wzrósł do 51% w tym roku z 43% w poprzednim badaniu, plasując Polskę na 4. miejscu wśród badanych krajów, wynika z kolejnej edycji „Finansowego Barometru ING”

W całej Europie, gdzie przeprowadziliśmy badanie, jedynie poza Wielką Brytanią, Włochami, respondenci spodziewają się częściej wzrostu nieruchomości niż spodziewali się tego wcześniej. Co oznacza, że oczekiwanie na kontynuację wzrostu wzrosło, co interpretujemy jako skutek tego, że ceny nieruchomości rosną i ludzie dostosowali swoje oczekiwania do rzeczywistości - powiedział ISBnews ekonomista ING Banku Śląskiego Karl Pogorzelski.

W 2017 roku odsetek badanych spodziewających się wzrostu cen nieruchomości wobec zeszłego roku wzrósł o 3 pkt proc. przeciętnie w Europie, a niektórych krajach o kilkanaście pkt proc. np. w Rumunii z 52% do 72%, w Hiszpanii z 52% do 66% i w Czechach do 65%.

W przyszłym roku w Polsce oczekiwany jest bardzo duży wzrost podaży mieszkań, więc wiele osób z branży mówiło, że ceny spadną. Naszym zdaniem, ceny mieszkań w przyszłym roku albo się nie zmienią, albo będą rosły w jednocyfrowym tempie 1-2%. Polacy chcą łapać te ceny dopóki one nie wzrosną. […] W 2018 roku widzimy scenariusz dalszego powolnego wzrostu cen mieszkań w Polsce, pomimo skokowego wzrostu podaży - powiedział ISBnews główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

Ponadto 44% Polaków uważa, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 30% polskich respondentów, co plasuje Polaków tuż za Holandią w tych opiniach, gdzie 45% respondentów podtrzymuje ten pogląd.

Sytuacja ta może to wynikać z dwóch czynników: dużej liczby oddawanych nowych mieszkań oraz rosnącej ich dostępności (ich ceny rosną wolniej niż wynagrodzenia) oraz pozytywnej oceny wdrażanego przez rząd programu Mieszkanie+.

W tej chwili wpływ programu Mieszkanie+ ma najmniejszy wpływ na polepszającą się sytuację mieszkaniową w Polsce. Dobra sytuacja gospodarcza, większość dostępność mieszkań i korzystna sytuacja kredytobiorców ma zdecydowanie większy wpływ na pozytywną oceną Polaków ich sytuacji na rynku mieszkaniowym - ocenił Pogorzelski.

Badanie wykazało, że spadł odsetek w Polsce osób blisko o połowę, przyznających się do trudności ze spłatą kredytu do 20% w 2017 z 41% w 2016 r. „Wpływ na to mogły mieć niższy kurs CHF oraz program 500+” - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Liczba osób mających problemy ze spłatą czynszu pozostała na zbliżonym poziomie 31% wobec 33% w 2016 roku.

Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej są mieszkańcy Luksemburga - 82% i Holandii - 80%, w Polsce odsetek ten wzrósł do 72% z 70% w ubiegłym roku.

Badanie wykazało, że 80% respondentów z Polski zdecydowałoby się na kupno mieszkania lub domu jeśli byłoby ją na to stać - co jest najwyższym wynikiem w badaniu. Za Polską plasuje si e Turcja - 79%, Rumunia 78%, na ostatnim miejscu jest Holandia - 47%.

Natomiast 45% respondentów z Polski, którzy nie posiadają własnego mieszkania uważa, że prawdopodobnie nigdy nie będzie ich na nie stać. Uważa tak również 44% Holendrów, 43% Czechów oraz 56% Niemców i respondentów z Wielkiej Brytanii.

„Finansowy Barometr ING” to cykliczne międzynarodowe badanie. Obecne zostało przeprowadzone w 13 krajach Europy (Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy) w czerwcu tego roku na próbie 12 788 respondentów, w tym 1015 z Polski.

(ISBnews)SzSz