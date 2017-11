Ubezpieczyciele będą oszczędzać na śmierci naszych bliskich

Jeśli ustawodawcy przyjmą - zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową - wariant standaryzacji wypłat, wtedy wartość zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej np. w wypadku, mogą być nawet o 30 proc. niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach – ostrzega biuro Rzecznika Finansowego.

Zbliżają się do końca prace, powołanego przez Komisję Nadzoru Finansowego - Forum Zadośćuczynień - którego celem było określenie, jakie są przeciętne wartości zadośćuczynień przyznawanych przez sądy uprawnionym po śmierci osoby bliskiej np. w wypadku komunikacyjnym. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie przeciętnych wartości opartych o wyroki sądów istotnie zmniejszy liczbę sporów sądowych na tym tle.

Przystępując do współpracy przy tym projekcie zakładaliśmy, że sparametryzowanie wysokości zadośćuczynień dla większości standardowych przypadków – oczywiście w wysokości ustalonej na podstawie orzeczeń sądowych - sprawi, że uprawnieni będą szybciej dostawali należne pieniądze bezpośrednio od ubezpieczyciela – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Jak uważa, dzięki temu w przypadku większości wypadków nie byłoby potrzeby dochodzenia swoich roszczeń w sądzie, co oznaczałoby niższe koszty ponoszone przez wszystkich. Tego typu sprawy będzie można w większym stopniu załatwiać polubownie, np. przy Rzeczniku Finansowym.

W trakcie ostatniego spotkania Komisja Nadzoru Finansowego nieoczekiwanie zaproponowała uwzględnienie danych dostarczonych przez przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Przewidują one pomniejszenie wartości ustalonych w oparciu o wyroki sądów około 30 proc. Osiągnięto to przez dodanie danych dotyczących wypłat, które zrealizowali sami ubezpieczyciele. Są to więc dane, których jakość budzi wątpliwości i które trudno zweryfikować. Nie wiem czemu, spośród wszystkich uczestników Forum, tylko ubezpieczyciele otrzymali taki przywilej uwzględnienia ich danych. – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor w biurze Rzecznika Finansowego.