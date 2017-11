Dobre nastroje w gospodarce

Oceny sprzedaży są optymistyczne, a przedsiębiorcom nastroje trochę psuje rynek pracy, najlepszym przykładem jest branża budowlana, gdzie nie tylko najbardziej odczuwa się się brak rąk do pracy. Budowlanka ocenia również, że bieżąca sytuacja finansowa firm jest niekorzystna - informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w listopadzie br. na poziomie plus 4,6 pkt wobec plus 4,6 pkt w październiku informuje GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,7% (przed miesiącem odpowiednio 15,6% i 11,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podał, że w listopadzie utrzymują się pozytywne oceny produkcji, ale opinie dotyczące portfela zamówień są mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w październiku - podano także.

Jednocześnie jak informuje GUS opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w listopadzie są gorsze, a detalicznego lepsze od formułowanych w październiku 2017 r .

To oznacza, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 9,1 wobec plus 9,5 w październiku.

Według GUS, oceny sprzedaży są optymistyczne i lepsze od zgłaszanych w ostatnich sześciu miesiącach. Utrzymują się pozytywne diagnozy sytuacji finansowej. Korzystne przewidywania w tym zakresie są nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, w związku z tym wzrost zamówień towarów u dostawców może być mniejszy niż zakładano w październiku” - napisano.

Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, nieco bardziej znaczące od prognozowanego w październiku. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć nieznacznie wolniej niż przewidywano przed miesiącem - dodano.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w listopadzie br. na poziomie minus 1,9 wobec plus 0,4 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,3% (przed miesiącem odpowiednio 15,5% i 15,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.