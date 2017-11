Spółka Kulczyka inwestuje 100 mln zł w Niemczech

Ciech zakończy inwestycję w Niemczech polegającą na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych do wytwarzania sody oczyszczonej w 2019 r. - poinformowała spółka. Dzięki inwestycji portfolio grupy Ciech powiększy się m.in. o sodę oczyszczoną do dializ - najbardziej specjalistyczną odmianę tego produktu, stosowaną przy leczeniu chorób nerek

Obecnie w Ciech Soda Deutschland (spółka z grupy Ciechu) trwają już prace związane z pierwszym etapem inwestycji, dzięki któremu soda przeznaczona do dializ znajdzie się w ofercie Grupy Ciech w 2018 r. Drugi etap, na który Ciech podpisał właśnie umowę, będzie polegał na całkowitym zwiększeniu możliwości produkcyjnych sody oczyszczonej w zakładach w Stassfurcie do 110 tysięcy ton rocznie. Jego zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2019 r.

Zgodnie z naszą strategią, stawiamy na dynamiczny rozwój produktów specjalistycznych, w tym sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej - powiedział członek zarządu Artur Osuchowski, cytowany w komunikacie - W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy m.in. certyfikaty GMP dla naszych zakładów produkcyjnych w Polsce i w Niemczech, które są niezbędne do wytwarzania i sprzedaży tego produktu. Potwierdziliśmy również parametry jakościowe produktów u klientów końcowych. Kolejnym, naturalnym etapem rozwoju naszej działalności w tym obszarze była decyzja o modernizacji naszych zakładów w Stassfurcie i dynamicznym wejściu na rynek sody o najwyższej jakości, stosowanej m.in. w farmacji i dializach - dodał.

Soda do dializ charakteryzuje się najwyższym stopniem czystości i ściśle określonymi parametrami granulometrycznymi. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane ścisłymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez firmy farmaceutyczne w cyklicznie przeprowadzanych audytach zakładów produkcyjnych. Produkcja sody do dializ wymaga m.in. specjalnego certyfikatu GMP (Good Manufacturing Practices), podano także.

Produkcja sody do dializ i zaopatrywanie największych odbiorców na rynku europejskim jest dla zakładów Ciech w Niemczech celem numer jeden - powiedział dyrektor zarządzający w Ciech Soda Deutschland Mathias Hubner, cytowany w komunikacie. Inwestycja w Stassfurcie to ukoronowanie wieloletnich prac naszych pracowników, w tym zespołu odpowiedzialnego za R&D, oraz dobrej współpracy z klientami na rynku farmaceutycznym. Dzięki temu możemy wejść na bardzo restrykcyjny pod względem wymagań jakościowych, ale jednocześnie perspektywiczny, rynek - dodał.

Spółka podkreśliła, w opinii specjalistów rynkowych, w przypadku sody do dializ, w najbliższych latach na rynku można spodziewać się ponadprzeciętnej (5-10% średniorocznie w kolejnych latach) dynamiki wzrostu ze względu na większą dostępność leczenia przewlekłych chorób nerek poprzez hemodializę, poprawę opieki zdrowotnej oraz większe wydatki na cele zdrowotne w krajach rozwijających się.

W ramach inwestycji zostaną zwiększone także moce produkcyjne sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej. Znajduje ona szerokie zastosowanie poprzez swoje właściwości neutralizujące kwasy, możliwości wiązania innych substancji oraz cechy czyszczące. Wykorzystywana jest m.in. do produkcji różnego rodzaju tabletek musujących, jako składnik leków i suplementów diety. Służy również do produkcji past do zębów czy jako komponent wybranych produktów typu wellness - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

mw