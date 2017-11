Ikea wycofuje zabójcze meble, ... ale nie z Polski

Ikea po raz kolejny wycofuje w USA i Kanadzie meble, które były przyczyną śmierci ośmiorga dzieci - podaje BBC, cytowany przez TVN24 BiS, BBC. Chodzi o dostępny także w Polsce model komody „Malm”. W Polsce jednak mebel ten nie zostanie wycofany ze sklepów.

Szwedzka sieć sklepów meblowych Ikea kolejny raz poinformowała o akcji wycofywania ze sprzedaży komód Malm w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Z danych, na które powołuje się BBC wynika, że od 1985 roku w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie doszło do ponad 300 wypadków, w których obrażenia poniosło 144 dzieci. A wszystko przez niewłaściwe przymocowanie. Jeśli mebel nie zostanie przytwierdzony do ściany, może się przewrócić. Dotąd zwrócono niewiele ponad milion komód, ale nie zakończyło to tragicznej serii, która doprowadziła już do śmierci ośmiu dzieci. Do ostatniego śmiertelnego wypadku doszło w październiku tego roku w Kalifornii.

Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania produktów i wypadki związane z przewróceniem się mebli w domu są poważnym wyzwaniem dla całej branży wyposażenia wnętrz. Rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo jest odpowiednie przymocowanie mebli do ściany. Z tego względu od wielu lat podejmujemy działania mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat ryzyka przewrócenia się mebli i konieczności przymocowania ich do ścian – czytamy w oświadczeniu na stronie Ikei.

Model komody Malm jest dostępny także na polskim rynku, jednak nie zostanie on wycofany ze sklepów. Jak przed rokiem tłumaczyła w rozmowie tvn24bis.pl specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej polskiego oddziału firmy Ikea Agata Czachórska – w Polsce obowiązują inne standardy bezpieczeństwa niż w USA i Kanadzie. - Wszystkie sprzedawane przez Ikeę meble spełniają europejski standard bezpieczeństwa – zapewniała nas wówczas Czachórska.

W komunikacie korporacji można także przeczytać „Jesteśmy przekonani, że możemy podnieść świadomość w tej dziedzinie i stworzyć kulturę, w której przymocowywanie mebli do ściany jest tak naturalne, jak zapinanie pasa bezpieczeństwa”.