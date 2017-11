Krzyżyk na drogę Ryanair? Nowa spółka ruszy latem

Należąca do irlandzkiej grupy Ryanair nowa linia czarterowa Ryanair Sun rozpocznie loty od sezonu letniego 2018 r. - poinformował w środę przewoźnik. Linia posiada polski Certyfikat Przewoźnika Lotniczego (AOC). Bazy Ryanair Sun będą w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu

Ryanair Sun, niezależna spółka grupy Ryanair poinformowała w środę, że rozpoczęła rekrutację pilotów do nowej, polskiej linii czarterowej, która zaoferuje loty od sezonu letniego 2018 r.

Rozpoczynamy rekrutację do Ryanair Sun, nowej linii czarterowej z polskim certyfikatem AOC - powiedział cytowany w środowym komunikacie dyrektor Ryanair Sun Michał Kaczmarzyk, który w latach 2014-2016 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL), zarządzającego m.in. warszawskim Lotniskiem Chopina.

Jak mówił, Ryanair Sun rozpocznie operacje lotnicze w sezonie letnim 2018 r. oferując loty charterowe pięcioma samolotami Boeing 737-800, które mają bazować w Warszawie na Lotnisku Chopina, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Ryanair Sun ma oferować usługi czarterowe polskim touroperatorom.

W roku 2019 w naszej flocie znajdzie się 15 samolotów, a w 2020 r. 25 - powiedział Kaczmarzyk.

W związku z rozpoczęciem działalności Ryanair Sun poszukuje kapitanów i pierwszych oficerów B737, gotowych rozpocząć pracę w lutym 2018 r. Od chętnych na kapitanów wymagane jest minimum 3,5 tys. wylatanych godzin, z czego przynajmniej 800 w funkcji kapitana i 500 na danym typie samolotu, a od pierwszych oficerów minimum 1,2 tys. wylatanych godzin, z czego przynajmniej 800 na Boeingach 737-800 lub 737-900.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku liderem wśród przewoźników regularnych był irlandzki Ryanair, który przewiózł na pokładach swoich samolotów ponad 5 mln 323 tys. podróżnych na trasach do i z Polski, uzyskując 32,22-proc. udział w naszym rynku.

Czy to oznacza postawienie krzyżyka na spółce Ryanair? Po zbyciu żądań pilotów milczeniem, co - podsumowując również to, jak firma potraktowała klientów i całą aferę z związaną z odejściem pilotów - na odchodnym piloci firmy określili jako hańbiące, Ryanair musiał odwołać 50 lotów dziennie, co przełożyło się na poważne komplikacje dla ponad 315 tysięcy pasażerów. Niektórzy analitycy prognozowali wtedy, że firma Ryanair zbankrutuje pod naporem sumy odszkodowań. Podkreślmy raz jeszcze, że nowa spółka Ryanair Sun jest spółką niezależną od Ryanair.

mw