Nadzór zwiększył wymagania dla mBanku

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, wynikającego z detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych na poziomie 4,1 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 3,81 pkt proc.

KNF zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, w wysokości 4,10 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75proc. z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 3,07 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1) oraz co najmniej w 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,29 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1) - czytamy w komunikacie.