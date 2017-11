Kraków zamieni się w wielki ogród

18 ogrodów - niewielkich publicznych przestrzeni zielonych zamierza urządzić w każdej dzielnicy Krakowa Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą tam rosły byliny, krzewy i kwiaty, staną ławki i stoliki do gry w szachy. Realizacja projektu ma ruszyć w przyszłym roku.

„Nie każdy może mieszkać przy parku, ale każdy chciały żyć wśród zieleni. Wszyscy chcielibyśmy, żeby do parku było pięć minut na piechotę, a nie trzy przystanki tramwajem, ale tego w niektórych rejonach Krakowa nie da się już zrobić. Dlatego chcemy przekształcić niewielkie, dziś zapomniane, a może nawet zaniedbane skwery w ogrody” - mówił PAP dyrektor ZZM Piotr Kempf.

Projekt tworzenia „Ogrodów krakowian” był konsultowany z mieszkańcami i zyskał aprobatę. Będzie tam mała architektura: ławki, stoliki szachowe i pojedyncze urządzenia przeznaczone dla dzieci oraz dużo kwiatów, byliny, krzewy, a tam, gdzie nie ma drzew - także one.

Mieszkańcy podczas przeprowadzonych w połowie listopada konsultacji proponowali, żeby w ogrodach pojawiły się leżaki i hamaki. Postulowali, żeby posadzić rośliny „rodzime”” i najlepiej, żeby pięknie pachniały, jak maciejka, róże, czeremcha czy heliotrop. Chcieli też ustawienia oświetlenia i publicznej toalety.

Urządzenie jednego ogrodu ma kosztować średnio ok. 150-200 tys. zł, a w miejscach, które wymagają rekultywacji ok. 300 tys. zł. Projekty mają być przygotowane do końca lutego i będą udostępniane na stronie ZZM.

Lokalizacje ogrodów zostały wytypowane na podstawie analiz urbanistycznych, zgłoszeń mieszkańców i sugestii Rad Dzielnic. Wśród proponowanych miejsc są m.in. ulica Nad Potokiem w Prokocimiu i zieleniec na węźle komunikacyjnym u zbiegu ul. Bronowickiej i Armii Krajowej.

PAP/ as/