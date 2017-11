Zakaz handlu jednak na wszystkie niedziele

Sejm zaproponował, by ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele weszła w życie od 1 marca zamiast od 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie zaproponowano, aby w 2019 r. zakaz obowiązywał już przez 3 niedziele w miesiącu (w 2018 r. - w 2 niedziele, zgodnie z wcześniejszymi planami), zaś od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami)

Sejm przeprowadził II czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1958) przedstawił poseł Janusz Śniadek. Projekt trafi ponownie do komisji w związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami. Przewidują one m.in., że wejście w życie ustawy zostałoby przesunięte na 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku byłyby dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. - jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Poprawkami zajmie się teraz pracująca nad projektem komisja - czytamy w sprawozdaniu sejmowym.