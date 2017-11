Aresztowania za przekręt na warzywach za 50 mln zł

Agenci z wrocławskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z działalnością Grupy Producenckiej „Warzywa Dolnośląskie”. Przestępstwo polegało na wyłudzeniu dotacji krajowych i z funduszy Unii Europejskiej, na budowę przechowalni warzyw

Funkcjonariusze CBA z Wrocławia zatrzymali byłego prezesa i byłą prokurent jednej z katowickich spółek. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym wielomilionowych wyłudzeń na inwestycje.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby uwiarygadniały przepływy finansowe grupy producenckiej, po to by mogła ona dostać dotacje na budowę i wyposażenie przechowalni warzyw.

Zakresem postępowania przygotowawczego objęto działalność zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie w oparciu o nierzetelną i nieprawdziwą dokumentację finansową zawyżali wartość robót i zakupów sprzętu i maszyn zrealizowanych na potrzeby wspomnianej wcześniej budowy. Tym samym – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, jako pokrzywdzony została doprowadzona do niekorzystnego wydania ponad 50 mln złotych. Pieniądze stanowiły dotacje rekompensujące koszty inwestycji rolnej. 75% ich wartości stanowiły środki Unii Europejskiej. Pozostałe środki były krajowe i pozostawały w dyspozycji Delegatury Regionalnej ARiMR we Wrocławiu. Przestępcze działania skutkowały także znaczącymi uszczupleniami podatku VAT, ponad 6 mln zł. Śledztwo obejmuje jedenastu podejrzanych.

CBA, mw