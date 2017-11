Bogdanka podtrzymuje prognozy wydobycia

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r., a uzysk na koniec roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w okresie I-III kw., poinformował prezes Krzysztof Szlaga

Chcemy, podobnie jak ubiegłym roku, wyprodukować 9 mln ton węgla. Nad tym pracujemy i wygląda na to, że taki wolumen zrealizujemy - powiedział Szlaga podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka odbudowała zapasy w stosunku do stanu na koniec I półrocza. Jednak do końca roku ponownie się zmniejszą, ponieważ zrealizowane zostanie więcej wywozów do klientów.

Uzysk w okresie I-III kw. wyniósł 65,8 proc. i chcielibyśmy taki sam albo zbliżony mieć na koniec roku - powiedział także prezes. Cel 9 mln przy zakładanym uzysku nie jest zagrożony” - podsumował.

W okresie I-III kw. 2017 r. produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 6 712 tys. ton i była o 0,4 proc. wyższa r/r.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

