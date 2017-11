Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne z PZU

PZU wprowadza do oferty dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które można dokupić do popularnych polis majątkowych PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer. W zależności od rodzaju polisy dodatkowej, dostęp do świadczeń zdrowotnych jest uruchamiany w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

W ramach świadczeń klienci mają dostęp do prywatnej opieki medycznej, obejmującej między innymi: konsultacje lekarskie, diagnostykę, rehabilitację, a także doradztwo Opiekuna Medycznego, który pomoże w planowaniu indywidualnego leczenia.

Nieszczęśliwe wypadki, które skutkują problemami zdrowotnymi, mogą zdarzyć się wszędzie – w podróży, w domu, w samochodzie. Jako Grupa PZU znamy potrzeby zdrowotne klientów, dlatego stworzyliśmy ofertę będącą uzupełnieniem standardowych ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i turystycznych. Szybki dostęp do konsultacji, diagnostyki i rehabilitacji znacznie zwiększa szanse na powrót do pełnej sprawności. A w porównaniu do kosztu świadczeń zdrowotnych, które zapewniamy w ramach ubezpieczenia, składka jest bardzo niska – mówi Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie.

Zaletą ubezpieczeń zdrowotnych PZU jest gwarancja dostępności. Na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej klient oczekuje maksymalnie 2 dni robocze, a u specjalisty – do 5 dni roboczych. Infrastruktura medyczna obejmuje ponad 2.000 placówek medycznych (w tym 60 własnych) zlokalizowanych na terenie całej Polski.