Hajnówka przystąpiła do programu Mieszkanie plus

Hajnówka i Krajowy Zasób Nieruchomości podpisały list intencyjny w sprawie budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus - informuje resort budownictwa

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja o możliwościach realizacji programu Mieszkanie Plus przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Podpisano także list dotyczący budowy około 50 mieszkań w Hajnówce, która zgłosiła chęć realizacji mieszkań na gminnej działce na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Podpisanie listu odbyło się w ramach współorganizowanej przez wojewodę podlaskiego i MIB regionalnej konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa”.

Podczas spotkania rozmawiano o inicjatywach legislacyjnych rządu dotyczących systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego i szansach, jakie program Mieszkanie Plus daje gminom i lokalnym społecznościom.

KZN poszukuje działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji mieszkań z opcją dojścia do własności. Dla najemców – przyszłych właścicieli mieszkań, będzie to bardzo atrakcyjna oferta najmu o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować. Cena przyszłych lokali ustalona została na bardzo atrakcyjnym poziomie.

Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski podczas spotkania omówił funkcjonowanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, przedstawiając nowe możliwości, jakie daje ustawa gminom i inwestorom. Wiceminister zachęcał do przyłączenia się do Narodowego Programu Mieszkaniowego i korzystania z możliwości pakietu Mieszkanie Plus, podkreślając, że budowa mieszkań to wspólne zadanie władz lokalnych i polskiego rządu.