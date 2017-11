Mieszkanie Plus się rozpędza!

Ponad tysiąc nowych mieszkań powstanie w województwie zachodniopomorskim w pierwszym etapie programu „Mieszkanie Plus”. Jutro o godz. 10 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa oraz pełnomocnik rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości podpisze wspólnie z przedstawicielami gmin z zachodniopomorskiego porozumienia o rozpoczęciu inwestycji.

Realizacja programu Mieszkanie Plus przyspiesza i wkracza w nowy etap. Uroczystość w Szczecinie to pokłosie prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultacji. W tych konsultacjach, które odbywają się w każdym województwie mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych: samorządów powiatowych i samorządów gminnych. Chodzi o to, żeby z szansy na pierwsze mieszkania, które będą powstawały przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) mogły skorzystać zarówno gminy, w których są już nieruchomości Skarbu Państwa przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe, ale także te gminy, które mają własne działki budowlane i potrzebują kapitału na budowę mieszkań.

Tysiąc mieszkań na początek

Konsultacje przeprowadzone po koniec października w Szczecinie przyniosły plon w postaci wytypowania gruntów pod budowę około tysiąca mieszkań. To pierwszy etap realizacji programu Mieszkanie Plus w woj. zachodniopomorskim. W jego ramach powstanie m.in. 130 mieszkań w gminie Świnoujście, prawie sto mieszkań w gm. Połczyn Zdrój, podobna liczba w gm. Pełczyce, 80 mieszkań na terenie gminy Działdowo, 76 w Polanowie, 50 w Choszcznie.

KZN nadal aktywnie poszukuje działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji lokali z opcją docelowego wykupu z programu Mieszkanie Plus. Dla najemców – przyszłych właścicieli to bardzo atrakcyjna oferta najmu, nieporównywalnie korzystniejsza od rynkowej, o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu). Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować.

Celem konsultacji jest uzyskanie akceptacji gmin dla konkretnych lokalizacji. Chodzi o to, żeby powstające budynki dobrze komponowały się z otoczeniem i były akceptowane przez lokalne społeczności. Tam gdzie jeszcze samorządy nie zgłosiły zainteresowania programem, będą mogły uzyskać opinie swoich mieszkańców dotyczące potrzeby skorzystania z takiej oferty – włączenia jej do wieloletnich lokalnych programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

O terminach kolejnych konsultacji MIB będzie informować także za pośrednictwem BIP KZN: kzn.bip.gov.pl.

KZN chce współpracy z gminami

Już 4 września 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości. Gminy mogą wskazać własne nieruchomości, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Informacje umożliwią szybsze rozpoczęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości działań zmierzających do nawiązania współpracy z zainteresowanymi gminami i tworzenia spółek celowych z ich udziałem. Tak właśnie stanie się teraz w Zachodniopomorskiem, a w ciągu następnych tygodni w kolejnych województwach.