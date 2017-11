Każdy sklep będzie musiał mieć terminal - duże zmiany

Nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań - twierdzi Ministerstwo Rozwoju, w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej daleko idące zmiany w polskich płatnościach

Ministerstwo przygotowało projekt ustawy o zmianach w płatnościach elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych cyfrowymi instrumentami płatniczymi, czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi**

Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym – wyjaśnia wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego są wielowymiarowe. Dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy. Dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie. W portfelach Polaków jest ponad 35 mln kart płatniczych. Rośnie popularność platform umożliwiających płatności smartfonem. Celem MR jest wsparcie tych tendencji. Niezbędne są działania zmierzające do wzrostu liczby posiadanych i wykorzystywanych elektronicznych instrumentów płatniczych. Konieczny jest także rozwój infrastruktury w miejscach, gdzie dotąd nie były one dostępne (sektor publiczny i prywatny).

Najważniejsze propozycje zmian, to zmiana w ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej, w której szykuje się wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest nieodpłatnie w ramach Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji, realizowanego przez MR wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Oprócz tego, w ustawie o egzekucji wprowadzi się umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy też aplikacji elektronicznych. Natomiast w ustawie o usługach płatniczych ustanowi się prawo klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie – już - obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych, uruchamiane są na rynku inicjatywy takie, jak Fundusz Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, które pozwolą na bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy.