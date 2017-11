PGZ zintegruje elementy „tarczy” przeciwlotniczej

W ciągu dwóch lat może być gotowa wstępna wersja systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew - poinformował w czwartek minister obrony Antoni Macierewicz, który odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej w Bielicach k. Sochaczewa. System Narew ma być zintegrowany z systemem Patriot, który posłuży do obrony przeciwrakietowej na dłuższym dystansie

Na briefingu prasowym minister poinformował, że miał możliwość „zapoznania się z najnowocześniejszymi systemami produkcji krajowej, które mogą się złożyć w przyszłości na system obrony bliskiego zasięgu Narew„, w którym - jak podkreślił - planowany jest znaczny udział polskiej produkcji, podobnie jak i w innych systemach obrony powietrznej, także Patriot. Sam pocisk systemu Narew ma być wytwarzany na licencji.

„Jak mnie poinformowano, podczas tej prezentacji i podczas jej podsumowania, pierwsza wersja (systemu - PAP) może być dostarczona do sił zbrojnych nawet w ciągu 24 miesięcy” - powiedział Macierewicz.

Zaznaczył, że we wstępnej wersji system będzie operacyjny, ale o mniejszych możliwościach, zwłaszcza pod względem integracji z innymi systemami.

„Gdyby tak się rzeczywiście zdarzyło, polskie siły zbrojne i przede wszystkim my, Polacy, nasze państwo, dysponowalibyśmy własnym systemem obrony krótkiego zasięgu już za dwa lata, czyli jeszcze przed wprowadzeniem albo równolegle z wprowadzeniem pierwszych baterii rakiet Patriot, co do których, jak państwo wiecie, kończymy właśnie negocjacje z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” - dodał.