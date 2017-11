Budżet 2017 w komfortowej sytuacji

Po dzisiejszej aukcji obligacji Ministerstwo Finansów ma sfinansowane 95,5 proc. potrzeb pożyczkowych brutto na ten rok, choć ostateczna wielkość potrzeb będzie niższa - przekazał w czwartkowym komunikacie resort finansów.

Ministerstwo Finansów skomentowało w ten sposób przebieg czwartkowej aukcji na polskie obligacje skarbowe.

Komunikat informuje, że podczas czwartkowej aukcji „widzieliśmy bardzo duży popyt ze strony inwestorów na wszystkie oferowane papiery. Łączny popyt przewyższył podaż prawie 3,5-krotnie„.

„Pod tym względem był to najlepszy wynik od momentu obowiązywania nowego schematu określania podaży obligacji na aukcjach (od stycznia br.). Potwierdza to bardzo dobry sentyment inwestorów krajowych i zagranicznych w stosunku do Polski” - informuje MF.