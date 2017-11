Mniej absurdów budowlanych po nowelizacji

Piętnastoletnie rozporządzenie domagało się zmiany. Poza tym w branży budowlanej 15 lat to epoka, a warto iść zgodnie z duchem czasu a jednocześnie litera prawa

14 listopada 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Konsultacje publiczne projektu trwały bardzo długo – od maja zeszłego roku. Przyczyną było ogromne zainteresowanie społeczne tematem. To jednocześnie najlepszy dowód, że w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz innowacji rozwiązań w procesie inwestycyjno-budowlanym, był to najwyższy czas na podjęcie prac nad nowelizacją. Zmiany wchodzą w życie z 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

Przepisy ogólne,

Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,

Budynki i pomieszczenia,

Wyposażenie techniczne budynków,

Bezpieczeństwo pożarowe,

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie minimalnej powierzchni mieszkania: 25 mkw. W nowelizacji zaproponowano zniesienie minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń na rzecz wyznaczenia minimalnej powierzchni całego lokalu mieszkalnego. Takie rozwiązanie da większą swobodę projektantom oraz pozwoli na dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb inwestora, przy zachowaniu właściwego standardu użytkowania. Próg 25 mkw pokrywa się z aktualną praktyką - przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę w Polsce wynosi - 26,7 mkw (zgodnie z badaniem GUS z 2015 r. „Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r.). Wprowadzono również pozwolenie na projektowanie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego (połączonej z pokojem), pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji.

Usunięto zapis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience. Pewnie większość Polaków nie miała dotąd świadomości, że instalując pralkę w ciągu kuchennym lub specjalnie zorganizowanej pralni łamie prawo! To relikt z PRL, który nie przewidział, że właściciel mieszkania może mieć taką fanaberię. W nowelizacji więc wprowadzono regulację ogólną, mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej, a do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie pralka będzie umieszczona.

Zrezygnowano z dokładnego precyzowania w temacie wyposażenia mieszkań, natomiast wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie swobody projektanta, co pozwoli na dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb inwestora/użytkownika.

Nowelizacja wprowadza obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług a także stacji paliw pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. Ten temat został zasygnalizowany ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków rodzicom podróżującym z małymi dziećmi, lecz także po to, by uwrażliwić projektantów na takie potrzeby. To element prorodzinnych zmian wprowadzanych do przepisów przez rząd. To ważne, aby wrażliwość na potrzeby rodzin znalazła wyraz także w przestrzeni publicznej. Obowiązek ten dotyczy budynków gastronomii, handlu i usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 mkw, oraz stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 mkw i odnosi się do nowoprojektowanych bądź przebudowywanych budynków.

Niektórych na pewno ucieszy wiadomość o zmianie minimalnych wymiarów stanowisk postojowych, a także ich usytuowania. W nowelizacji zwiększono szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto, ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, odniesiono wymaganą odległość od słupa i ściany w garażu do dłuższej krawędzi stanowiska postojowego, a nie jak ma to miejsce obecnie do boku samochodu. Mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej dopuszczono sytuowanie niezadaszonych parkingów (jedno- lub dwustanowiskowych) bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.