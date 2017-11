Zaprojektuj grę i zgłoś do PIG

Działalność rozpoczął program Polski Inkubator Gier (PIG), poinformował QubicGames. Będzie to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które umożliwi niezależnym zespołom, a nawet pojedynczym osobom zaangażowanym w gamedev, tworzenie komercyjnych gier

Zaczynamy od Warszawy, ale na celowniku są kolejne miasta - Siedlce, Lublin, Łódź. Jednakże to sami deweloperzy, wraz z uczelniami i innymi profesjonalistami z branży, będą mieli ogromny wpływ na to, gdzie powstaną kolejne siedziby PIG - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Od 1 grudnia ruszy strona internetowa PIG, na której developerzy będą mogli zgłosić się do programu, zbudować swój zespół, przedstawić swój projekt, a także zaproponować nową lokalizację PIG. W pierwszym okresie pilotażowo planowane są dwie lokalizacje, w tym jedna przy biurze produkcyjnym QubicGames w Warszawie, podano również.

Naszym celem jest to, żeby pierwsze komercyjne gry z inkubatora PIG zadebiutowały na rynku w pierwszej połowie 2018 roku. Chcemy w szczególności wesprzeć developerów, zarówno doświadczeniem, jak i sprzętem, żeby mieli szansę stworzyć i z pomocą QubicGames wydać grę na najnowszej konsoli Nintendo Switch. Już obecnie rozpoczęliśmy prace z pierwszym niezależnym zespołem I.V.O nad projektem PIRATES: All Aboard - dodał Pieczykolan.

Istotnym elementem Polskiego Inkubatora Gier będzie współpraca z uczelniami i lokalnymi koordynatorami PIG. Da to możliwość po zakończeniu części pilotażowej na dynamiczny rozwój inkubatora i uzyskanie ogólnopolskiego zasięgu, podano także.

Głównym wyzwaniem dla nas w ramach tworzenia PIG jest jego planowany zasięg. Naszym mottem jest to, że nie developer ma przyjść do PIG, ale to PIG ma przyjść do developera. Zatem naszym celem będzie założenie siedzib PIG w jak największej liczbie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a w perspektywie nawet mniejszych” - podsumował prezes.