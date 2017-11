KNF: Getin musi zwiększyć kapitał

Getin Noble Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego do zabezpieczenia wynikającego z ryzyka związanego z hipoteką walutowych kredytów na poziomie 1,72 pkt proc.ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) - podał bank

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,29 pkt proc.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,96 pkt proc.). Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu - czytamy w komunikacie.