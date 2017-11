PWPW i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej uruchomią studium zarządzania IT

We współpracy z PWPW Krajowa Szkoła Administracji Publicznej uruchomi studium zarządzania IT w administracji państwowej i samorządowej.

Popularyzacja nowoczesnych rozwiązań IT służących sprawnemu funkcjonowaniu i zorganizowaniu państwa i społeczeństwa oraz uruchomienie studium zarządzania IT w administracji państwowej i samorządowej, to najważniejsze postanowienia podpisanej 10 listopada br. umowy między Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, a Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

PWPW S.A. będzie odpowiedzialna za przygotowanie programu studium i następnie jego realizację w sposób spełniający oczekiwania kadry współczesnych urzędników państwowych i samorządowych.

Postępująca cyfryzacja państwa wymaga od kadry urzędniczej wiedzy na temat najnowszych metod zarządzania oraz wpływu technologii na administrację publiczną i życie każdego obywatela. PWPW będąca zaufanym dostawcą produktów i usług IT w obszarze administracji publicznej zrealizuje program studium oparty nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na licznych przykładach praktycznych wynikających z know-how Wytwórni oraz z realizacji licznych projektów IT, wdrożeń produktów i usług cyfrowych oraz znajomości najlepszych metod zarządzania strukturami IT.

Wiedza zdobyta w studium powinna pozwolić urzędnikom sprawnie korzystać w ich codziennej pracy z technologii, która usprawnia procesy administracyjne z korzyścią dla obywateli, oczekujących od ich państwa sprawnej obsługi.