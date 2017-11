Tylko cztery banki wypłacą dywidendy

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swoich stronach stanowisko w sprawie wypłaty dywidendy przez banki. Okazuje się, że dość wyraźnie ogranicza ono liczbę instytucji, które będą mogły wypłacić dywidendę akcjonariuszom.

W zaleceniach, jakie wydała KNF, znajdują się m.in. takie, że dywidend nie mogą wypłacać banki realizujące programy naprawcze, posiadające odpowiednio wysokie kapitały oraz niekorzystające z nazbyt wysokiej dźwigni finansowej. Duże znaczenie ma także fakt, czy dany bank posiada portfel kredytów w walutach.

Tymczasem przez bankami z kredytami walutowymi stoi kolejne ryzyko. W Sejmie trwają prace nad złożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy o wsparciu zadłużonych w walutach obcych. Wśród zapisów ustawy jest i taki, który zwiększy wydatki banków.

Te regulacje, jeśli wejdą, wymuszą na bankach dołożenie kolejnych środków do funduszu wsparcia kredytobiorców. Pytanie tylko, czy to rozwiązanie, które ma ułatwić dostęp do funduszu, doprowadzi do częstszych konwersji kredytów frankowych na walutowe – mówi Konrad Cisowski.