Zaskakujący przemyt. Oficjalnie chodziło o części do traktorów

Straż Graniczna Ukrainy poinformowała w piątek, że udaremniła przemyt części do pojazdów opancerzonych i peryskopów, które chciał wywieźć z tego kraju obywatel Polski, twierdząc, że są to części do traktorów.

Polaka zatrzymano na ukraińskim przejściu granicznym Korczowa, które prowadzi do polskiego Krakowca - przekazała ukraińska SG na Facebooku.

W busie, którym jechał niedoszły przemytnik, pogranicznicy znaleźli elementy zawieszenia do pojazdów gąsienicowych, a także 85 peryskopów, używanych m.in. w czołgach.

Kierowca przekraczał granicę po czerwonym pasie ruchu, przeznaczonym dla podróżnych z towarami podlegającymi ocleniu.

Podczas kontroli zadeklarował przewóz części do ciągników rolniczych. Żadnych dokumentów zezwalających na wywóz towaru nie posiadał - podała Straż Graniczna Ukrainy.

To kolejny podobny przypadek. Kilka miesięcy temu polskie służby graniczne informowały o zatrzymaniu osoby, przemycającej do Polski działko.

PAP, MS