Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w grudniu, utrzymane zostało na poziomie z listopada – poinformowało Ministerstwo Finansów.

W grudniu utrzymujemy oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji na niezmienionym poziomie. To ostatni miesiąc, w którym można dokonać zakupu obligacji na Koncie IKE-Obligacje w ramach tegorocznego limitu. Od uzyskanego w ten sposób zysku nie jest pobierany tzw. podatek Belki. Różnorodna oferta obligacji oszczędnościowych umożliwia oszczędzającym wybór - można przeznaczyć pieniądze na jeden bądź kilka rodzajów obligacji dostępnych w ramach konta IKE-Obligacje. To bardzo dobry sposób na pomnażanie swoich oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Grudzień będzie trzecim miesiącem, w którym pojawią się trzymiesięczne obligacje oszczędnościowe, wprowadzone przez resort do stałej oferty (1,5 proc. w skali roku). 2-letnie papiery skarbowe oprocentowane 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: trzyletnie 2,20 proc., czteroletnie 2,40 proc. i dziesięcioletnie 2,70 proc.

Obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, 6-cio i 12-letnie oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

W październiku sprzedano obligacje 3-miesięczne za 313,5 mln zł, 2-letnie za 262,9 mln zł, 3-letnie za 12,3 mln zł, 4-letnie za 258,4 mln zł, 10-letnie za 53,8 mln zł. Wprowadzone wtedy do oferty przez resort finansów trzymiesięczne obligacje detaliczne wzbudziły duże zainteresowanie. Dzięki nim, wartość sprzedaży papierów oszczędnościowych przekroczyła 900 mln zł – dla porównania we wrześniu resort finansów sprzedał obligacje za ok. 465 mln zł – co było najlepszym wynikiem sprzedaży od prawie dwóch lat. Poprzedni, tak dobry wynik zanotowano w listopadzie 2015 r. kiedy to pojawiła się listopadowa „11”, a łączna sprzedaż papierów oszczędnościowych przekroczyła wtedy 1,13 mld zł.