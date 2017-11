Kreatura roku dla kampanii PKO Banku Polskiego. Wideo

Spot „Miłość Mamy Za Zero” zwyciężył w konkursie reklamy „Kreatura”. Wygrała kreacja z udziałem vlogera Martina Stankiewicza

W XXI edycji konkursu niezależnej kreacji w reklamie „Kreatura”, kampania produktu PKO Konto dla Młodych #MiłośćMamyZaZero zwyciężyła w kategorii Digital – projekty z blogerami i vlogerami. W reklamie wystąpił jeden z najpopularniejszych przedstawicieli polskiej vlogosfery - Martin Stankiewicz.

Motywem przewodnim spotu PKO Banku Polskiego jest sonda uliczna przeprowadzana przez Martina Stankiewicza. Pytanie było proste: Kiedy powiedziałaś/łeś mamie, że ją kochasz?, ale odpowiedzi sprawiły wiele kłopotów. W drugiej części reklamy przeprowadzono eksperyment – respondenci zaprosili swoje mamy do kina. Były one przekonane, że idą na zwykły seans, tymczasem to, co wydarzyło się potem, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Jak to się skończyło?

Reklama poruszyła setki tysięcy internautów.

Spot reklamowy „Miłość Mamy Za Zero” został także wyróżniony przez serwis Nowy Marketing, jako jeden z najlepszych filmów walentynkowych.

W ubiegłym roku Bank prowadził kampanię PKO Konto dla Młodych pod hasłem „Dużo za zero”, w której również wystąpił Martin Stankiewicz. W ramach kampanii w dwóch lokalizacjach w Warszawie powstały murale z napisem „zero złotych” będące jednocześnie tłem spotu. Kampanię dla Banku zrealizowała Agencja Warszawa.

Konkurs niezależnej polskiej kreacji Kreatura jest organizowany przez „Media&Marketing Polska”. Jego celem jest wyróżnienie i uhonorowanie twórców polskiej sztuki reklamowej. Projekty oceniane są pod kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania. W tym roku jury oceniło aż 132 prace.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.

mw