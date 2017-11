Dwie firmy mają problem. Ale będzie ich więcej

Klauzula o unikaniu opodatkowania wzbudziła sporo obaw przedsiębiorców. Obawiali się, że skarbówka będzie używała tego przepisu, aby likwidować niektóre firmy.

Zgodnie z Ordynacją podatkową bowiem, jeśli urzędnicy uznają, że jakaś transakcja została przeprowadzona wyłącznie po to, aby obniżyć podatek, naliczą daninę w taki sposób, jakby transakcji nie było.

Jednak na razie efekty wprowadzenia do przepisów podatkowych klauzuli nie są zbyt spektakularne.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r., szef Krajowej Administracji Skarbowej zastosował klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania wszczynając dwa postępowania podatkowe. Obie sprawy są w toku – czytamy w informacji, przesłanej przez Ministerstwo Finansów do redakcji wGospodarce.pl.

To oznacza, że jak na razie tylko dwie firmy mają problem z wyliczeniem podatku. Jednak, jak poinformował nas resort finansów, to się może mocno zmienić w przyszłym roku.

Przepisy klauzulowe mają zastosowanie do korzyści podatkowych osiągniętych po 15 lipca 2016 r. i przede wszystkim do podatków bezpośrednich (PIT, CIT), rozliczanych co do zasady w okresach rocznych, a pierwszym pełnym takim okresem po wejściu w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będzie rok kalendarzowy 2017. Weryfikacja przez organy KAS zamkniętych okresów podatkowych pozwoli więc dopiero w pełni wdrożyć klauzulę w części prowadzenia postępowań, jeżeli w toku tej weryfikacji zostaną zidentyfikowane przesłanki unikania opodatkowania – czytamy w informacji.