Premier: deklaracja szczytu Partnerstwa Wschodniego powinna być bardziej ambitna

Deklaracja przyjęta na szczycie Partnerstwa Wschodniego powinna być bardziej ambitna i potwierdzać europejskie ambicje krajów należących do PW - powiedziała premier Beata Szydło w piątek w Brukseli po zakończeniu szczytu Partnerstwa Wschodniego.

Unia Europejska i państwa Partnerstwa Wschodniego przyjęły podczas piątkowego szczytu wspólną deklarację, w której wskazano, w jaki sposób chcą rozwijać dalszą, wzajemną współpracę. Dokument uznaje europejskie aspiracje Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, ale nie daje im perspektywy dołączenia do wspólnoty. Po szczycie polska premier uczestniczyła w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na wspólnej, z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, konferencji prasowej Beata Szydło podkreśliła, że w deklaracji, m.in. z inicjatywy polskiego rządu, zapisane zostały ważne, z punktu widzenia Unii i państw Partnerstwa, postulaty.

Niemniej jednak, w obecnej sytuacji politycznej uznajemy, że jest to kompromis, który jest satysfakcjonujący, aczkolwiek deklaracja polskiego rządu jest jasna (…) że my cały czas będziemy apelowali, ażeby UE otwierała się na kraje PW - dodała Szydło.

To jest deklaracja, która w naszej ocenie powinna być jeszcze bardziej ambitna, powinna w większym stopniu potwierdzać ambicje europejskie tych krajów - oświadczyła szefowa polskiego rządu.

Zadeklarowała, że Polska będzie ambasadorem tych państw. Przekonywała również, że jeżeli Unia Europejska będzie realizowała, razem z państwami Partnerstwa Wschodniego, ambitne projekty i jeżeli kraje te będą miały perspektywę stałego związania z UE, to wpłynie to na poziom bezpieczeństwa nie tylko regionu, ale całej Unii.

Zdaniem premier przyjęta na szczycie deklaracja ma być potwierdzeniem aspiracji państw Partnerstwa Wschodniego oraz jasnym zwróceniem się do obywateli tych państw.

W naszej ocenie właśnie na to czekają ludzie, żeby konkretne ich sprawy były załatwiane - zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

Premier wyróżniła również trzy obszary, które znalazły odzwierciedlenie w deklaracji – kwestię infrastruktury, programu dla młodzieży i cyberbezpieczeństwa. W ostatniej z nich - jak mówiła - chodzi o zabezpieczenie się przed cyberatakami, które dotykają państwa Partnerstwa Wschodniego. Dodała, że jeśli chodzi o programy dla młodzieży, Polska postulowała, żeby uruchomić projekty prospołeczne, które będą ułatwiały współpracę oraz przekładały się na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach PW.

Powtórzyła, że Polsce chodzi o to, żeby rozmawiać o Partnerstwie Wschodnim nie tylko deklaratywnie, ale żeby pojawiły się konkrety.

W dzisiejszej deklaracji te konkrety znalazły się. One dotyczą infrastruktury, energetyki, programów dla młodzieży, również spraw związanych z cyberbezpieczeństwem. Na ten moment polityczny w UE, w mojej ocenie, to była jedyna możliwość, aby tę deklarację podpisać - powiedziała, pytana o to, czy na szczycie PW nie zabrakło konkretów oraz niektórych przewódców europejskich.