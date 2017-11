Protesty w Międzynarodowym Dniu Bez Futra

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Futra; w związku z tym obrońcy zwierząt przypominają o swoich postulatach, m.in. zakazie hodowli i zabijania norek, lisów, szynszyli i jenotów w celu pozyskania ich futer i planują happeningi oraz akcje informacyjne. Polska Branża Hodowców Zwierząt Futerkowych przypomina z kolei o poważnych stratach, jakie przyniesie zakaz hodowli

W 16 miastach w całej Polsce w sobotę organizowane będą pikiety oraz akcje pisania kartek i listów do polityków z prośbą, by poparli zakaz hodowli zwierząt na futra. Korespondencja ma zostać przekazana do lokalnych biur poselskich.

Akcja organizowana przez Fundację Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt - Viva! ma na celu doprowadzenie do całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra. Jak podaje Fundacja Viva! w Polsce co roku na futro zabija się 10 milionów zwierząt.

W Warszawie w centrum miasta o godz. 11 stanąć ma namiot, w którym wyświetlane będą nagrania z polskich ferm lisów i norek.

Fundacja Viva! przywołuje wyniki badań przeprowadzonych przez instytut GfK Polonia na jej zlecenie, które pokazują, że 67 proc Polaków jest za wprowadzeniem takiego zakazu. W Europie - jak wskazano - zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Zakaz wprowadzono także w Holandii i Czechach, gdzie obowiązuje jeszcze okres przejściowy. Częściowy zakaz obowiązuje m.in. w Szwajcarii, Szwecji i Danii.

W Sejmie znajdują się dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt - jeden złożony przez PiS, drugi przez PO i Nowoczesną. Propozycje - oprócz dwóch różnic - zawierają te same założenia mówiące m.in. o zakazie chowu i hodowli zwierząt na futra.

Projekt PiS przewiduje wiele zmian zwiększających prawną ochronę zwierząt. Dotyczą one m.in. obowiązku ich oznaczania, zakazu trzymania psów na uwięzi, kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, oraz zakazu chowu i hodowli zwierząt na futra.

Projekt posłów PO i N różni się od propozycji PiS jedynie dwoma zapisami. Jeden z nich dotyczy wprowadzenia 4-letniego vacatio legis na przepis zakazujący hodowli i chowu zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania futer. W projekcie opozycji nie ma też zapisu o zakazie uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości oraz wyjątku w tym zakresie, dotyczącego tzw. uboju rytualnego.

Projekty regulacji chwalą m.in. organizacje ekologiczne i broniące praw zwierząt. Zaniepokojenie proponowanymi zmianami wyraziła natomiast Polska Branża Hodowców Zwierząt Futerkowych. Hodowcy podkreślają, że branża jest przykładem „sukcesu polskiego rolnictwa” i odpowiada za 4 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego i około 7 proc. wartości całego eksportu produktów leśnictwa, rolnictwa i rybactwa.

