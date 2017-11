Kto zarobi na Morskim Oku?

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) wezwały Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) do wydania schronisk nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki. Podejmowane od 2012 r. negocjacje zakończyły się fiaskiem. Sprawa może się skończyć w sądzie.

Wcześniej TPN domagał się wydania schronisk w Dolinie Kościeliskiej i Dolinie Kondratowej, jednak w tych przypadkach w księgach wieczystych figuruje PTTK i to dla niego był korzystny wyrok sądu I instancji dotyczący tych schronisk.

Schroniska nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki są położone na gruncie, którego formalnym właścicielem jest Skarb Państwa. W stosunku do takich nieruchomości park narodowy od 1 stycznia 2012 r. nabył z mocy prawa użytkowanie wieczyste i własność położonych na tych gruntach budynków. Zdaniem dyrekcji TPN, oznacza to, że park jest właścicielem schronisk nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki.

„Treść księgi wieczystej nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, kto jest podmiotem uprawnionym do władania tymi schroniskami. Co istotne - PTTK nie jest ujawnione w księdze wieczystej ani jako właściciel, ani jako użytkownik wieczysty, ani jako podmiot posiadający jakiekolwiek inne prawo do tej nieruchomości” - powiedział PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.