Niemieckie media: plany reform UE Macrona są martwe

Wielkie plany reform Unii Europejskiej forsowane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona są martwe - pisze w sobotę niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Winę za fiasko ponoszą nie Niemcy, lecz sam Macron, który nie ustrzegł się szkolnych błędów.

„Plany reform Unii Europejskiej autorstwa Macrona nigdzie nie wywołały tak wielkiej fascynacji jak w Niemczech. Być może właśnie to jest przyczyną, dla której prezydent Francji nieustannie podkreśla, że przyszłość Unii zależy tylko i wyłącznie od gotowości Niemiec do poparcia reform” - pisze autor komentarza, szef działu zagranicznego opiniotwórczej gazety Stefan Kornelius.

„Macron znalazł w niemieckiej SPD gotowego do działań sekundanta. Ale to nie wystarczy. Wręcz przeciwnie. Macron wie od ostatniego szczytu UE w październiku, że jego wizji Europy nie da się wprowadzić w życie. Winę za ten stan rzeczy ponosi nie Angela Merkel, lecz on sam” - czytamy w „SZ”.