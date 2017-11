Nie kupuj kolczyków w Cyber Monday

Cyber Monday to cyfrowy odpowiednik Black Friday. W cyfrowym świecie tego dnia jest tanio, ale pewnych rzeczy nie warto kupować, na przykład kolczyków z diamentem lub cyfrowych udziałów w spółkach, czyli ICO (Initial Coin Offering)

Na kolczyki z diamentem zwraca uwagę Sara Skirboll, ekspert ds. zakupów w RetailMeNot, cytowana przez MarketWatch. Dlaczego Cyber Poniedziałek ma tak według niej tak słabe notowania? Ponieważ wszystko co najlepsze poszło na Walentynki, teraz więc lepiej poczekać do stycznia.

Na długiej liście anty-zakupowej MarketWatch – poza kolczykami – są jeszcze zabawki, smartfony, elektronika, a nawet sprzęt do ćwiczeń, który też może okazać się niewypałem w Cyber Monday, ponieważ popyt na nie najlepszy jest w styczniu, gdy większość populacji podejmuje decyzje noworoczne, a stałym postanowieniem jest w tym czasie troska o zdrowie.

Jak nie wydrenować sobie portfela w grudniu?

Ciekawe, jakie jeszcze obniżki pojawią się w poniedziałek i jak na Cyber Monday zareaguje świat finansowy. Znając jego pomysłowość, nie można wykluczyć zaskakujących ofert. Czy znajdzie się coś dla inwestorów? Może dla ekstremalnych graczy lubiących ryzyko? Dla poszukiwaczy supernowości?

Jeżeli coś w tej kategorii się pojawi, to najlepszym miejscem będzie ICO - Initial Coin Offering, czyli odpowiednik oferty pierwotnej w świecie cyfrowym. ICO polega z grubsza na tym, że inwestorzy (sponsorzy) w zamian za swoje udziały w jakiejś start-upowej ofercie, zazwyczaj opłacone w kryptowalutach, otrzymują tokeny, w wraz z nimi określone uprawnienia, w tym przypadku coś w rodzaju udziałów w spółce.

Zabawa w ICO może być znakomita, kłopot jednak w tym, że transakcje dokonujące się w tym świecie nie mają żadnych reguł. Kilka dni temu przed ICO zdecydowanie ostrzegał nasz KNF. Nie wiadomo, czy nadzór specjalnie opublikował swoje przestrogi przed Cyber Monday, czy był to czysty przypadek. Na pewno każdy start-up jest już z definicji przedsięwzięciem ryzykownym, a jeżeli dołoży się do tego środowisko kryptowalut, ryzyko rośnie jeszcze bardziej. W ICO z pewnością można znaleźć perły, ale nie jest to proste.

Warto o tym pamiętać przy okazji Cyber Monday, bo na ICO można stracić wszystko, a nowe ciężarki do ćwiczeń zawsze mogą się przydać, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym.