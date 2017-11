Awaria wodociągu wywołała wielkie utrudnienia

Poważna awaria sparaliżowała Gdynię - wylewający wodociąg nie tylko zalał jeden z kluczowych tuneli ale też zarwał nasyp kolejowy na najważniejszej stacji kolejowej w mieście. Każdy kto rozważa podróż do Gdyni powinien liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak czytamy na stronie Trójmiasto.pl:

W związku z podmyciem wszystkich torów na stacji Gdynia Główna, od godziny 7:50 do odwołania całkowicie został wstrzymany ruch pociągów na odcinku Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana - Gdynia Stocznia. Pociągi od strony Gdańska Głównego kończą bieg na przystanku Gdynia Wzgórze oraz stacji Gdynia Orłowo (co drugi pociąg). Pociągi SKM do/z Kościerzyny i Gdańska Wrzeszcza przez Gdańsk Osowę kończą i rozpoczynają bieg na stacji Gdynia Wielki Kack. Od natychmiast wprowadza się honorowanie biletów SKM we wszystkich środkach komunikacji miejskiej ZKM Gdynia. Pociągi SKM na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdynia Wzgórze kursują ze średnia częstotliwością co około 20 minut, na odcinku Wejherowo - Gdynia Stocznia z częstotliwością co około 30 minut. Utrudnienia potrwają na czas nieokreślony.