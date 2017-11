Co piąta firma chce pracowników z Ukrainy

Co piąta firma w Polsce - tj. 19% z nich - zamierza zatrudniać pracowników z Ukrainy w najbliższym czasie, wynika z „Barometru Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2017” przygotowanego przez Personnel Service. Najczęściej chcą zatrudniać Ukraińców firmy z sektora produkcyjnego - co trzecia firma, następnie firmy z branży usługowej, gdzie ten odsetek wynosi 22%, a z handlowej - 10%

W styczniu przyszłego roku wejdą nowe przepisy, które wprowadzą nową kategorię pracownika sezonowego. Na ich podstawie pracodawca w Polsce będzie mógł zatrudnić m.in. obywatela Ukrainy na 9 miesięcy w ciągu roku. Zatem o 3 miesiące dłużej niż obecnie.

Nadal jednak jest to za krótki czas, aby mówić o stałej, a nie doraźnej pomocy. Zwłaszcza uwzględniając skalę zjawiska. Już co piąta firma w Polsce chce wspomagać się pracownikami z Ukrainy - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie. Z punktu widzenia przedsiębiorców, optymalny czas, na jaki powinni osiedlać się w Polsce Ukraińcy, to 2-3 lata bez zbędnej przerwy. Do tego należy dążyć. Przepisy powinny zostać opracowane w taki sposób, aby wydłużyć czas pracy Ukraińca i maksymalnie uprościć formalności. Obecnie, mimo że obowiązuje uproszczona procedura zatrudniania Ukraińców, pracodawcy nadal wskazują, że to dla nich najbardziej obciążające - dodaje.