Kanał Giżycki zmieni nazwę

Od 1 stycznia 2018 r. Kanał Giżycki łączący jeziora Niegocin i Kisajno zmieni nazwę na Łuczański. Tuż po wojnie Giżycko nazywało się Łuczany. Z propozycją zmiany wystąpiła grupa radnych, a poparli ją mieszkańcy Giżycka w konsultacjach - poinformował burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.

Zaznaczył, że sprawa zamiany nie jest nowa, bo trwa już od 2 lat. Zmianę dotychczasowej nazwy kanału z Giżyckiego na Łuczański zaproponowała grupa miejskich radnych, przekonując, że wśród mieszkańców funkcjonuje równolegle do oficjalnej, nazwa - Kanał Łuczański. Przez rok, tuż po wojnie, miasto nosiło nazwę Łuczany i stąd utarta zwyczajowo ta nazwa. W 1946 roku miasto zostało przemianowane na Giżycko.

„Mieszkańcy jednak nie godzili się na tę ostatnią nazwę twierdząc, że została ona narzucona z góry przez władze komunistyczne”- wyjaśnił burmistrz Iwaszkiewicz.

Przypomniał, że poprzednia nazwa: Łuczany wciąż funkcjonowała w mieście: była restauracja Łuczanka, ulica Łuczańska i ciastkarnia Łuczanka. „Obecnie planowana zmiana nazwy Kanału Giżyckiego na Łuczański to powrót do tego, co było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców” - dodał burmistrz.

Jak podało PAP biuro prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiana nazwy kanału znajduje się w załączniku do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

„Zmiany ujęte w projektowanym rozporządzeniu w urzędowych nazwach miejscowości lub obiektów fizjograficznych stanowią realizację wniosków rad gmin przekazanych za pośrednictwem wojewodów do ministra właściwego do spraw administracji publicznej”- wyjaśniło biuro prasowe.

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi. Większość biorących udział w konsultacjach mieszkańców poparła proponowane zmiany. We wszystkich przypadkach zostały spełnione wymogi ustawowe dotyczące uzyskania opinii właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych - podało MSWiA.

