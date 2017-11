Dziś w Krakowie o czystym powietrzu

Według obliczeń Komisji Europejskiej, PKB Polski jest co roku niższy o 6% wskutek zanieczyszczeń powietrza. W dzisiejszym Global Clean Air Summit w Krakowie przedstawiciele administracji państwowej, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu, a także eksperci ONZ i Komisji Europejskiej próbują znaleźć odpowiedzi na to, jak bardzo problem smogu przekłada się na codzienne życie, ale i na biznes, i politykę oraz jak go najszybciej rozwiązać

Statystyki dotyczące jakości powietrza w Polsce są alarmujące. Aż 33 z 50 miast w UE o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza to polskie miasta. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w kategorii zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i rakotwórczym benzo(a)pirenem, nasz kraj zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w Europie. Pod względem zanieczyszczenia pyłami PM2,5 plasujemy się na drugiej pozycji. Normy zanieczyszczeń wyznaczone przez WHO w Polsce są przekraczane nawet dziesięciokrotnie.

Ma to poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i życia. Liczba zgonów z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest około dziesięciu razy wyższa niż liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych.

Według obliczeń Komisji Europejskiej PKB smog zaniża polskie PKB rocznie aż o 6 proc. Są to łączne koszty strat w gospodarce, wydatków na opiekę zdrowotną, wydatków pracodawców w związku z nieobecnością pracowników w pracy i zwolnieniami lekarskimi oraz kosztów leczenia chorób i pobytów w szpitalach spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Global Clean Air Summit powstało jako forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu walki z problemem zanieczyszczenia powietrza. Tegoroczna edycja konferencji podzielona została na cztery sesje tematyczne poświęcone zdrowiu, biznesowi, polityce oraz technologii. Prelegenci to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska we władzach publicznych, administracji i biznesie.

W dyskusji głos zabierze m.in. Adam Uszpolewicz, prezes Avivy, która od listopada prowadzi program społeczno-edukacyjny „Wiem, czym oddycham”. Jego zdaniem, walka ze smogiem i jego negatywnymi skutkami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań społeczno-ekologicznych dla naszego kraju. Rozwiązanie problemu wymaga wprowadzenia nowych regulacji prawnych i nowych technologii, ale przede wszystkim zmiany naszych postaw jako społeczeństwa. Do tego niezbędna jest współpraca władz, organizacji pozarządowych i biznesu.

Jako firma ubezpieczeniowa nie chcemy ograniczać się jedynie do wypłaty świadczeń. Zwiększamy poziom wiedzy o tym, jaka jest skala zagrożenia smogiem, jak on szkodzi zdrowiu i co można zrobić, aby mu przeciwdziałać. Dlatego powiększamy o 300 liczbę zewnętrznych czujników jakości powietrza w sieci Airly, udostępniamy ciekawe materiały edukacyjne i proponujemy domowe sensory powietrza naszym nowym klientom zawierającym ubezpieczenia na zdrowie i życie – mówi Adam Uszpolewicz.

Organizatorami Global Clean Air Summit są Polski Alarm Smogowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Smogathon.

Dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: https://www.globalcleanairsummit.com/pl/

mw