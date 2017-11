Black Friday: Amerykanie nabyli setki tysięcy sztuk broni

Według danych ujawnionych w weekend przez FBI Amerykanie w trakcie słynnego Black Friday nabyli tyle broni, iż mogliby nią obdarować każdego żołnierza korpusu Marines.

Black Friday, czyli dzień w którym w USA oferowane są korzystne wyprzedaże, to czas kiedy wielu Amerykanów nabywa nie tylko ubrania czy sprzęty domowe ale i broń palną. Nic dziwnego, że sklepy z bronią oferują korzystne promocje.

Tak było i tym razem zaś mieszkańcy USA rzucili się do sklepów. FBI informuje, iż przeprowadziła 203 086 postępowań sprawdzających wobec nabywców, tzw. background checks, niezbędnych do nabycia broni. Jest to najwięcej background check’ów przeprowadzonych w ciągu jednego dnia w historii.

Dane te wyraźnie pokazują zainteresowanie bronią wśród obywateli, dają też pewne pojęcie na temat zysków jakie osiągnęli sprzedawcy. Jak informują komentatorzy Amerykanie w ciągu Black Friday nabyli tyle broni, iż mogliby uzbroić każdego czynnego członka korpusu Marines.

