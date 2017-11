Morawiecki wesprze walkę z lichwiarzami

Program społeczny po nazwą „Pomagamy i zmieniamy” uruchomił szef ugrupowania Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki. Polityk chce zwalczać finansową lichwę i pomagać osobom, które popadły w zadłużenie związane taką działalnością parabanków.

W poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu poseł i przewodniczący sejmowego koła Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki ogłosił, że uruchamia program społeczny, który ma zdiagnozować proceder lichwy i zadłużenia Polaków w parabankach.

Mecenas Grzegorz Prigan będzie dyżurował w moim biurze poselskim i ma za zadanie pomagać osobom, które popadły w zadłużenie z powodu lichwy. Mamy w Polsce wystarczające uregulowania prawne dotyczące tego procederu, ale zachodni kapitał potrafi umiejętnie obchodzić to prawo, stąd bierze się moja inicjatywa - powiedział Kornel Morawiecki.

Jego zdaniem lichwa w Polsce doprowadza wielu Polaków i polskie rodziny na skraj dramatycznych decyzji, które sprawiają, że niektórzy zadłużeni popełniają nawet samobójstwa.

To jest nasza powinność społeczna, by zająć się tym problemem. Ocenimy go na poziomie Wrocławia i niewykluczone, że zaproponujemy dodatkowe rozwiązania prawne, także te ustawowe w Sejmie. Bogaci powinni biedniejszym pomagać, a nie ich wyzyskiwać - podkreślił Kornel Morawiecki.