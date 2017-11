Tanie badanie wykryje predyspozycje do typów raka

Co trzeci Polak zachoruje na raka, a w co czwartym przypadku nowotwór będzie mieć podłoże genetyczne - informują autorzy nowatorskiego programu „BadamyGeny.pl”, opracowanego przez zespół Warsaw Genomics działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Program ten pozwala, w ocenie autorów, szybko i wiarygodnie ocenić ryzyko zachorowania m.in. na raka piersi, prostaty i wielu innych nowotworów dziedzicznych

Zapadalność na nowotwory rośnie na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, liczba nowych zachorowań w ciągu najbliższych dwóch dekad wzrośnie o około 70 proc. Najnowsze dane wskazują, że rak jest jedną z dwóch głównych – obok chorób układu krążenia – przyczyn śmierci w naszym kraju. Umiera na niego już co czwarty Polak. Lekarze są zgodni – nowotwór można wyleczyć, jeżeli dowiemy się o nim odpowiednio wcześnie.

Koszt badania jest 20-krotnie niższy niż analogicznych badań przeprowadzanych za granicą. Doceniając znaczenie wczesnej diagnostyki w skutecznej walce z chorobą Warszawski Uniwersytet Medyczny, firma doradcza Deloitte oraz samorząd gminy Kostrzyn upowszechniają profilaktykę nowotworową, dofinansowując badania swoim pracownikom, mieszkańcom czy studentom. W programie BadamyGeny.pl zarejestrowało się dotychczas ponad 20 tysięcy osób, przebadano już ponad 6 tysięcy osób.

Program „BadamyGeny.pl” pozwala wykryć podwyższone ryzyko zachorowania na raka. W efekcie, dzięki odpowiednio wczesnej profilaktyce można zapobiec rozwojowi choroby lub rozpocząć jej leczenie w początkowym, często uleczalnym stadium.

Milion Polaków jest narażonych na chorobę nowotworową o podłożu genetycznym. Naszym marzeniem jest uratować ich wszystkich. Opracowaliśmy badania, które są 20-krotnie tańsze niż za granicą, dlatego że zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z możliwości współczesnej genetyki – mówi prof. Krystian Jażdżewski, inicjator Programu - W przypadku zdiagnozowanego ryzyka zachorowania na raka, udzielimy zaleceń profilaktycznych i zapewnimy dostęp do bezpłatnej konsultacji z lekarzem genetykiem. Oferujemy również wsparcie onkologa i psychologa - dodaje.

Badanie obejmuje 14 genów, które odpowiadają za powstawanie raka piersi i prostaty, oraz 56 genów, odpowiedzialnych za pozostałe nowotwory dziedziczne. Każdy z badanych genów może być uszkodzony w kilku tysiącach miejsc. Dzięki metodzie opracowanej przez zespół Warsaw Genomics, można ocenić, czy w którymkolwiek z nich istnieje wada, która zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W sumie badanych jest ponad 100 tys. potencjalnych uszkodzeń. Dodatkowo, każda wykryta zmiana chorobotwórcza jest potwierdzana inną metodą badania. Daje to niemal całkowitą pewność, że znaleziony u pacjenta wariant genetyczny jest prawdziwy.

Sukces polskich naukowców

Program „BadamyGeny.pl” to przykład sukcesu polskiej myśli naukowej. Zespół Warsaw Genomics, kierowany przez prof. Krystiana Jażdżewskiego, Laureata nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, oraz dr hab. med. Annę Wójcicką, prezes Warsaw Genomics, jako pierwszy na świecie opracował metodę tanich testów genetycznych opartych na sekwencjonowaniu genomowym. W programie „BadamyGeny.pl” zarejestrowanych jest ponad 20 tysięcy osób, z których przebadano już ponad 6 tysięcy (stan na 27 listopada 2017).

Przy pracy nad programem, Warsaw Genomics współpracował z naukowcami z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum Nowych Technologii to jednostka interdyscyplinarna. Jej pracownicy odnoszą również sukcesy w przekładaniu osiągnięć naukowych na praktyczne zastosowania. Dobrym przykładem jest stosowanie nowoczesnych technik analizy genów do wykrywania zagrożeń spowodowanych chorobami nowotworowymi – mówi prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. – To też przykład tego, że współpraca Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest obiecująca i może dostarczyć bardzo konkretnych rozwiązań, dostępnych dla przeciętnego człowieka.