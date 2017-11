Fitch podtrzymuje prognozy polskiego PKB

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała prognozy dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2017 - 2018 na poziomie odpowiednio: 4,0 proc. i 3,2 proc. - wynika z raportu agencji.

Najbliższy przegląd ratingu Polski przez Fitch zaplanowano na 8 grudnia. Rating Polski u Fitch to „A-” z perspektywą stabilną.

Fitch uznał także, pisząc w raporcie „Fitch 2018 Outlook: CEE Banks”, że perspektywa ratingów polskich banków jest stabilna, przy czym silna konsumpcja i wzrost inwestycji powinny wspierać akcję kredytową i jakość aktywów. Agencja spodziewa się w 2018 r. niewielkiego wzrostu marży odsetkowej (NIM).

NIM sektora ustabilizował się na poziomie ok. 2,5 proc. w I poł. 2017 r. Spodziewamy się niewielkiej poprawy NIM w 2018 r. dzięki zmianie w miksie aktywów i stabilnym kosztom finansowania - czytamy w komunikacie.

Fitch spodziewa się, że wyższa inflacja doprowadzi do stopniowego wzrostu stóp procentowych począwszy od 2018 r., co również powinno pozytywnie przełożyć się na marża i zyskowność.

Według agencji, tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8 proc. w 2018 r. z ok. 4 proc. w I poł. 2018 r. Z kolei wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) powinien poprawić się do ok. 5,5 proc. w przyszłym roku wobec 6 proc. w I poł. br.

Na podst. PAP/ISBnews