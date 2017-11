Wysyp piramid finansowych w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy wysyp piramid finansowych. Okazuje się, że można stworzyć piramidę, w ramach których inwestuje się w… „śmieci”

Jak się dowiedzieliśmy, obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi 7 postępowań dotyczących firm, które mogą być piramidami finansowymi. Najbardziej zaawansowane są dwa z nich – jedno dotyczące firmy Lyoness, które jest już na końcowym etapie, drugie zaś dotyczy One Life Network.

One Life Network to „firma”, która oferuje „pakiety edukacyjne” w cenie od 110 do 27 500 tys. euro. UOKiK ostrzegł przed tym podmiotem na swoich stronach, wskazując, że zasada działania One Life przypomina piramidę finansową, w której nabywcy „pakietów” mogą liczyć na gratyfikację finansową, jeśli sami znajdą innych chętnych do kupna tych „materiałów”. Tutaj dodatkowo w grę wchodzi coś, co jest określane jako kryptowaluta, wydawana przez tę organizację.

Wśród firm, w stosunku do których urząd antymonopolowy wszczął postępowanie wyjaśniające (czyli sprawdzające, czy rzeczywiście firma działa jak piramida) są Proventus, Mart Diamonds, Fundacja Berkeley, Prevalue oraz Questra Holding z Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (wraz z innymi spółkami Questra World Global z Hiszpanii i Atlantic Global Asset Management z Republiki Zielonego Przylądka).

Niedawno także została wydana decyzja w sprawie firmy Recyclix, która stworzyła piramidę finansową w oparciu o … śmieci. Otóż w tym przypadku w grę wchodziły „korzyści”, związane z przetwarzaniem odpadów. Oczywiście, zarobek był tym większy, im więcej osób uda się wprowadzić do systemu.

UOKiK poinformował nas, że przygląda się również działalności innych firm. Wymienione zostały FutureNet, FutureAdPro i Das Coin.

Zawiadomiliśmy prokuraturę o tym, że są to systemy typu piramida. Dodatkowo rozważamy podjęcie działań w ramach naszych kompetencji wobec tych przedsiębiorców – czytamy w informacji, przesłanej przez UOKiK do redakcji wGospodarce.pl.

O Das Coin było ostatnio głośno, jako że stojąca za tym systemem firma zorganizowała dużą imprezę w Warszawie. W tym przypadku cały pomysł opiera się na wykorzystaniu mody na inwestowanie w kryptowaluty.

UOKiK zwrócił jednak uwagę również na tych, którzy zachęcają do inwestowania w piramidy finansowe.