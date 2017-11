Automotive potrzebuje więcej rąk do pracy

Spośród polskich firm z branży automotive 44 proc. zakłada w najbliższych miesiącach wzrost liczby etatów w swoich fabrykach - wynika z najnowszego raportu „MotoBarometr 2017. Nastroje w automotive” firmy Exact Systems

Jest to wynik o 16 punktów procentowych niższy w porównaniu do ubiegłorocznego badania, co spowodowane jest m.in. mniejszym optymizmem produkcyjnym w sektorze automotive - napisano w nformacji do raportu Exact Systems.