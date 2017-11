Podatkiem w śmieciowe jedzenie

Rozważane są różne koncepcje opodatkowania tzw. śmieciowego jedzenia, ale nie wiadomo, czy decyzje w tej sprawie zostaną podjęte - poinformował w odpowiedzi na interpelacje poselska wiceminister finansów Wiesław Janczyk

Janczyk odpowiadał na interpelację posłanki Mirosławy Nykiel (PO), która pytała m.in. o to, czy konieczne jest wprowadzenie podatku na ”śmieciowe jedzenie”, czy też jest inne rozwiązanie, które może zahamować rosnącą liczbę osób z nadwagą.

Wiceminister napisał, że jednym z narzędzi poprawy sposobu odżywiania polskiego społeczeństwa mogą być szczegółowe rozwiązania fiskalne, które obowiązują już z powodzeniem w wielu krajach unijnych, np. w Danii, we Francji, na Węgrzech, w Portugalii czy Wielkiej Brytanii.

Dlatego obecnie rozważane są różne koncepcje ewentualnego wprowadzenia podatku obciążającego tzw. śmieciowe jedzenie. Jednakże żadne decyzje co do sposobu opodatkowania niezdrowej żywności nie zostały jeszcze podjęte” - odpowiedział Janczyk.

Wyjaśnił, że nie zostały określone wyroby lub składniki tych produktów, dla których obowiązywałaby stawka takiego podatku i „w końcu nie ma również decyzji czy taki podatek zostanie w ogóle wprowadzony”.

„Zatem nie jest możliwe także podanie kwoty, o jaką może maksymalnie wzrosnąć cena produktu po wprowadzeniu opodatkowania” - zaznaczył Janczyk.

Według Janczyka, prowadzenie polityki fiskalnej, dotyczącej produkcji i obrotu produktów spożywczych szkodliwych w nadmiarze dla zdrowia, sprzyja udokumentowanemu obniżeniu ich konsumpcji. Wiceminister poinformował, że już w 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), opublikowała przegląd systematyczny określający wpływ polityki fiskalnej na sposób żywienia, stan odżywienia oraz rozwój chorób przewlekłych. Stwierdzono, że podatki i subsydia mają wysoki potencjał w kształtowaniu zdrowych i racjonalnych wyborów żywieniowych społeczeństwa.

Na gruncie krajowym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa+ zakłada się prowadzenie przez Ministra Zdrowia we współpracy z Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym prozdrowotnej polityki publicznej ukierunkowanej na zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych do spożycia i zmniejszanie dostępności produktów niezalecanych do nadmiernego spożycia - napisał Janczyk.