Przejęcie Calypso Fitness ogranicza konkurencję

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness, podał Urząd

UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz świadczenia dostępu do usług sportowo–rekreacyjnych w klubach fitness. Urząd podkreślił jednocześnie, że zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Wątpliwości prezesa UOKiK dotyczą przedstawionej przez Benefit Systems definicji rynku właściwego w aspekcie produktowym. Prezes UOKiK dostrzega w przedmiotowej koncentracji m.in. potencjalną możliwość ograniczenia konkurencji na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz świadczenia dostępu do usług sportowo–rekreacyjnych w klubach fitness - czytamy w komunikacie.

Zgłoszone zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji prezesa UOKIK w przedmiotowej sprawie, podano także.

W październiku 2016 r. Benefit Systems złożył wniosek do UOKiK w sprawie zwiększenia kontroli nad Calypso Fitness do 83,4 proc. akcji. W czerwcu ub. r. Benefit Systems i jego spółka zależna Fit Invest zawarły list intencyjny z Lobavio Enterprise Limited, Mikołajem Nawackim i Iloną Nawacką w sprawie nabycia przez Fit Invest 50,1 proc. w kapitale zakładowym Calypso Fitness za 81,25 mln zł i tym samym zwiększenia posiadanego udziału do 83,4 proc. akcji.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)SzSz